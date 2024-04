GASPERINI, Vincenti solo con un titolo? Questa è un'idiozia

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post-partita Dazn di Monza-Atalanta Gian Piero Gasperini, prossimo avversario con i nerazzurri della Fiorentina, ha risposto ad una domanda sul concetto di "vincente" dando la sua visione in merito:

In Italia si è vincenti solo se si vince un titolo?

"Ma no, è un'idiozia, è come se chiedessi a un giornalista non sei direttore? Allora sei perdente? Bisogna raggiungere ognuno i propri traguardi, se no nella vita saremmo tutti perdenti e non funziona così. Mi ritengo fortunato per quanto fatto nelle varie piazze in cui sono stato".

E sulle buone prove degli attaccanti, per ultimo El Bilal Toure, tornato al gol col Monza, ha detto: "Caratteristiche diverse quelle di Touré e Scamacca ma devo dire che stasera che ha giocato dall'inizio ha fatto molto meglio di quello che si vede in allenamento. Questi giocatori sono animali da gara e si esprimono in maniera diversa. Sono molto contento per lui, è stato molto bravo. Anche De Ketelaere ha fatto bene. Ha la caratteristica di avere una statura importante che gli consente di essere pericoloso nel gioco aereo. Nel corso dell'anno è cresciuto molto ma ha ancora margini di miglioramento".