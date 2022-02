GASP, Passiamo il turno per scacciare le polemiche. Il Var...

Gian Piero Gasperini è tornato a parlare dopo le polemiche seguite alla sconfitta dell'Atalanta sul campo della Fiorentina. L'allenatore, espulso per proteste dopo il gol annullato a Malinovskyi, durante la conferenza stampa pre-partita della gara di Europa League contro l'Olympiacos, ha affermato come tornare subito in campo sia la soluzione migliore per accantonare il nervosismo, per poi tornare sugli ultimi controversi episodi arbitrali: "Penso che tutto sommato giocare sia la medicina migliore, quindi nel ritornare in campo hai la possibilità di fare meglio e toglierci anche le polemiche pesanti che si sono susseguite, non solo domenica".

Dopo Firenze non avete parlato. Passata la rabbia?

"Non è quell'episodio, rimane la conduzione del VAR a essere pericolosissima. Incide nei risultati anche in situazioni molto chiare. Non si capisce se decide l'arbitro o gli altri. Questa cosa è la cosa peggiore. Spero che i tifosi inglesi, dopo aver fatto saltare la Superlega riescano anche a far saltare il VAR".

E sulla difficoltà del suo attacco, il tecnico dei bergamaschi ha detto: "Noi abbiamo perso ultimamente queste partite, ma siamo stati anche in grado di pareggiare con Inter, Lazio, Juventus. Abbiamo sempre fatto gol, anche ultimamente, qualche volta non ce l'hanno assegnato. Djimsiti ha fatto gol l'ultima volta, proviamo più soluzioni. Stiamo provando Sportiello, Rossi, possiamo ruotare bene".