GARCIA, Il Genoa ha perso male con la Fiorentina ma...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia del match contro il Genoa, l'allenatore del Napoli Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa: "Quella ligure è un'ottima squadra neo-promossa ok ma una grande società. Oltre ad averla studiata, non è solo solida avendo vinto 1-0 contro la Lazio, ritrovo anche Strootman ed è una squadra che non ti concede molto. Hanno perso male con la Fiorentina, ma hanno cambiato modulo di gioco e hanno fatto una vittoria ed una sconfitta all'ultimo col Torino ma si sono ripresi ed è una squadra sicuramente da affrontare seriamente, rispettandola, nel suo stadio lì è sempre difficile vincere.

La parola d'ordine è pensare al campionato, non c'è niente dopo, come se fosse l'ultima del campionato. La squadra non deve avere nient'altro in testa".