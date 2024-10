FONSECA, Oggi problema di aggressività difensiva

FirenzeViola.it

Il tecnico del Milan Fonseca ha analizzato ai microfoni di DAZN la sconfitta della sua squadra contro la Fiorentina. Queste le sue parole a partire dai rigori concessi: "Non voglio parlare di arbitri. Ogni minimo contatto è rigore, il calcio non è così. Non voglio parlare di arbitri".

Quanto è sostenibile questa situazione a livello di uomini per il Milan?

"Fino ad oggi avevamo fatto bene con questa struttura. Non è che la Fiorentina abbia creato così tanto. Siamo mancati in aggressività. Il primo gol della Fiorentina è stato troppo facile. Il nostro problema è stato di aggressività difensiva e di duelli. Penso che quando sbagliamo due rigori e prendiamo un gol così è dura vincere".

Una spiegazione dei gol presi?

"Difficile. Mancanza di aggressività. Non siamo stati rigorosi nel chiudere gli spazi e ci siamo allungati. Loro hanno vinto le seconde palle".

Sui calciatori dentro l'area di rigore

"Penso che abbiamo sempre 3-4 calciatori in area. Mi sembra che abbiamo avuto degli uomini quando abbiamo fatto cross".

Perché ha tolto Leao e Pulisic?

"Scelta mia. Volevo più profondità. Pulisic avea avuto un problema in settimana e volevo gestirlo. Chukwueze è entrato bene".