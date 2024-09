FONSECA, Morata in dubbio, ha avuto una contusione

FirenzeViola.it

Dopo la vittoria nel derby, che ha dato respiro alla classifica del Milan e slancio al progetto, Paulo Fonseca, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa per presentare Milan-Lecce:

Più che un problema tattico, era un problema psicologico?

"Non voglio tornare al derby, è finito. La parte mentale è più importante della tattica e della tecnica. Le partite sono molto emozionali. Stare bene, equilibrati, motivati ed energici è molto importante. Dobbiamo avere continuità e per avere continuità, se possiamo far giocare la stessa squadra... Morata ha avuto una contusione, una borsite ed è in dubbio. Vediamo domani".

Che impatto ha avuto Abraham?

"Abraham ha una energia contagiosa, che per me è importante. Portare questa energia, lui come Morata, è importante non solo in partita, ma anche in allenamento".

Senza Morata, chi può fare il suo ruolo?

"Jovic non ha le caratteristiche per giocare in quella posizione. Senza Morata, ci sono Loftus-Cheek o Reijnders".