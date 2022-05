FERRARI, Quattro anni che sognavo questo gol

Alex Ferrari, difensore autore del gol dell'1-0 nella vittoria della Sampdoria per 4-1 contro la Fiorentina, ha parlato al sito ufficiale al termine del match: "Il mio primo gol è stata un’emozione, sono quattro anni che lo sogno. Stasera volevamo fare una grande prestazione per la nostra gente, che ci ha sempre sostenuto. Quest’anno ho trovato continuità e alla fine abbiamo raggiunto la salvezza, quindi la considero una bella annata. La Sampdoria è stata la mia rinascita, voglio che sia la mia conferma. Questo gol lo dedico alla famiglia, agli amici e a tutti quelli che mi hanno sostenuto anche quando le cose non andavano per il meglio".