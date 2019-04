FERNANDES, A Firenze sarà una battaglia

Gelson Fernandes è bello carico, voglioso di giocare e dare tutto quello che può per convincere società e tifosi. A fine gara dopo il 2-1 col Lecce ha commentato: "Giocando ogni tre giorni è difficile recuperare, ma l'importante è mettercela tutta per vincere. I punti di oggi sono pesanti. A cosa puntiamo adesso? Alla Fiorentina. Là sarà una battaglia, come ogni partita da qui alla fine. Ma non dobbiamo guardare la classifica. Loro non hanno giocato e saranno più riposati".