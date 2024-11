FABREGAS, 5 anni fa il Como non esisteva. Serve umiltà

FirenzeViola.it

L'allenatore del Como Cesc Fabregas ha parlato a Dazn nel post partita. Queste le sue parole: "In questo momento siamo in difficoltà a trovare risultati. Abbiamo provato di tutto anche a livello tattico. Abbiamo avuto due occasioni nitide. I ragazzi oggi hanno dato tutto, io non posso dire nulla a loro. Una cosa che mi ha fatto arrabbiare è l'espulsione di Dossena. Lui è uno dei più esperti. La Fiorentina è una squadra forte, però noi nel primo tempo abbiamo calciato più di loro in porta e sono andati in vantaggio.

Nel secondo tempo uguale. Dobbiamo capire chi siamo. Cinque anni fa questa società non esisteva, nessuno veniva a vederla. Ora dobbiamo capire chi siamo. Siamo il Como e dobbiamo lavorare per uscire da questa situazione. Dobbiamo avere umiltà e lavorare, l'anno scorso è stato simile a quest'anno. Nessuno poi credeva in noi, abbiamo fatto un capolavoro. Ora siamo al massimo livello, ci vuole calma, dobbiamo lavorare e migliorare".