F. ANDERSON, Con i viola è sempre difficile. Sono...

Felipe Anderson, centrocampista offensivo della Lazio, ha parlato al sito ufficiale del club in occasione del match program. Queste le sue dichiarazioni prima della gara contro la Fiorentina: "Con i viola sono sempre state partite difficili, è una squadra con ambizioni importanti. Sarà un match complicato perché loro stanno bene. sono motivati e consapevoli delle proprie forze. Sarà dura, come ogni partita in Serie A. Con la determinazione però possiamo vincere, sarà fondamentale entrare in campo con quella".

Due gol contro la Fiorentina, qual è il suo preferito?

"Dico quello segnato fuori area, nel 3-4 dell'aprile 2018. I gol però sono più belli solo quando vince la Lazio perché conta di più il risultato della squadra".