EMPOLI, Vicino il portiere ex viola Federico Brancolini

Dopo l'addio di Caprile e l'arrivo di Vasquez, non sembrano finite le mosse di mercato dell'Empoli per la porta. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb, i toscani sarebbero vicini a trovare l'accordo per l'ex viola Federico Brancolini che, come confermato in settimana da Pantaleo Corvino, è destinato a lasciare il Lecce risolvendo il proprio contratto con il club salentino.