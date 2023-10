EMPOLI, Il punto sui calciatori impegnati con le Nazionali

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tanti giocatori dell'Empoli da tener d’occhio con le proprie Nazionali dice quest’oggi Il Tirreno, che sottolinea come siano stati ben sedici i calciatori - tra prima squadra e giovanili - ad aver lasciato la Toscana per difendere i colori delle rispettive patrie. L’unica Nazionale che coinvolge giocatori dell’Empoli a non aver ancora giocato è stata l’Italia Under 21 dove sono presenti Baldanzi e Guarino (sarebbe dovuto esserci anche Fazzini, che però ha lasciato il ritiro a causa di un attacco febbrile), che sarà impegnata nella giornata di martedì contro la Norvegia.

Per il resto sono stati invece impegnati: i polacchi Walukiewicz e Bereszynski, che hanno affrontato e battuto per 2-0 le Isole Far Oer, pur non scendendo in campo; il portiere Berisha, protagonista assoluto nella vittoria dell’Albania sulla Repubblica Ceca; il regista Marin, impiegato per tutti e novanta minuti nel deludente pareggio a occhiali tra Romania e Bielorussia; il giovane albanese Under 21 Shpendi, sconfitto per 4-1 dalla Finlandia e i terzini Cacace e Ebuehi, scesi in campo con le maglie rispettivamente di Nuova Zelanda e Nigeria e pareggiando entrambi, il primo contro la Repubblica Democratica del Congo e il secondo contro l’Arabia Saudita di Roberto Mancini.

Oltre ad essi sono stati impiegati anche diversi giocatori delle giovanili.