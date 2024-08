EMPOLI, D'Aversa: "Mercato? Il direttore sa cosa serve"

FirenzeViola.it

Continua la preparazione in vista della nuova stagione anche per l'Empoli di D'Aversa, alle prese con una campagna acquisti che potrebbe portare in maglia azzurra anche l'attaccante della Fiorentina Mbala Nzola (CLICCA QUI). A tal proposito ieri, al termine dell'amichevole persa per 2-0 contro la Sampdoria, il tecnico dei toscani si è così espresso sul mercato: "Cosa serve lo sa benissimo il direttore, io sono impegnato a far cercare di migliorare la squadra. Quando finisce una partita come quella di oggi, penso a come cercare di non perdere visto che tra una settimana iniziano le gare ufficiali.

E' chiaro che numericamente mancano dei giocatori, ma la società lo sa. Io sono abituato a parlare del mio lavoro e del campo".