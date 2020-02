DJIMSITI, Ora Firenze per vendicare la Coppa Italia

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, KOUAMÉ ARRIVA MARTEDÌ. SUI RECUPERI... Non sarà oggi il primo giorno di Christian Kouamé in riva all'Arno. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, infatti, l'arrivo dell'attaccante è stato rimandato a martedì. Mentre non sono previste prima di lunedì... Non sarà oggi il primo giorno di Christian Kouamé in riva all'Arno. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, infatti, l'arrivo dell'attaccante è stato rimandato a martedì. Mentre non sono previste prima di lunedì... NOTIZIE DI FV ANCORA QUALCUNO SI CHIEDE PERCHÉ "ODIAMO" LA JUVE? Amo Rocco, I love Rocco, Rocco uno di noi, grande Rocco, sono solo alcuni degli slogan che troviamo sui social dopo le giustissime esternazioni del nostro Presidente per l’ennesimo, abituale, prevedibile arbitraggio a favore della Juventus contro la Fiorentina.... Amo Rocco, I love Rocco, Rocco uno di noi, grande Rocco, sono solo alcuni degli slogan che troviamo sui social dopo le giustissime esternazioni del nostro Presidente per l’ennesimo, abituale, prevedibile arbitraggio a favore della Juventus contro la Fiorentina.... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 3 Febbraio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi