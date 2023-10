DIONISI, Coppa Italia? Vogliamo fare come la Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lunghissima intervista del tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ai canali ufficiali della Lega Serie A. L'allenatore neroverde inizia parlando della Coppa Italia "Io ho un po' una ferita aperta perché la scorsa stagione non mi è andata giù. Se si dice che il buongiorno si vede dal mattino, noi non ci siamo fatti mancare niente. Prima partita, derby, dovevamo giocare in casa ma abbiamo giocato fuori per i lavori, non è un alibi, e abbiamo perso la prima partita, un derby dopo tanti anni con il Modena, ed ecco perché è una ferita aperta. Quest'anno abbiamo giocato la prima a Cosenza fuori casa, siamo riusciti a passare il turno ai supplementari, e ci tengo. Abbiamo fatto una buona Coppa Italia al mio primo anno a Sassuolo. Abbiamo fatto bene con l'Empoli, mettendo a rischio il passaggio del turno del Napoli. Il passato non conta, vogliamo cercare di andare più avanti possibile, il Sassuolo non è mai andato oltre il quarto turno e questo è un obiettivo. Sappiamo che è una competizione a imbuto, poi entrano le big e ci tengono tutte, e questo è importante".

Si può imitare Fiorentina e Atalanta, arrivando in fondo alla competizione? "Troppo presto per dire dove arriveremo, dove vogliamo arrivare. Io ho detto che vogliamo ottenere in Coppa Italia quello che questa società non è mai riuscito a ottenere, poi solo cammin facendo, anche le squadre di B o C hanno il sogno ma i sogni sono lontani dalla realtà, mi piace ragionare a breve periodo e ora l'obiettivo è passare il turno con lo Spezia, poi pensando a chi prima di noi ha fatto un percorso non da favorita, vedi la Fiorentina, devo pensare anche al percorso: ha giocato contro la Cremonese, dipende anche dal percorso che ti costruisci. Lo Spezia sulla carta è battibile per il nostro potenziale ma la dobbiamo battere, vinci se meriti in campo di batterla, e poi penseremo a quello che potremo ottenere".