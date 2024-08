DI FRANCESCO, Rosa viola ampia, con difficoltà di chi...

FirenzeViola.it

Il tecnico del Venezia, Eusebio Di Francesco, ha parlato alla vigilia della sfida di Firenze. L'allenatore arancioneroverde non si fida della stanchezza della Fiorentina dopo l'impegno europeo: "Hanno una rosa così competitiva che infatti anche in Conference hanno potuto ruotare qualcuno. In generale hanno possibilità e sono abituati a queste competizioni. La Fiorentina ha tanti calciatori in grado di farlo. Cantiere viola aperto? Ha le difficoltà che ci sono quando si cambia mentalità e modo di giocare, Palladino lavora in modo diverso da Italiano, ma vale per tutti, anche per me. Ho visto la Fiorentina sia in campionato che in Conference, intravediamo momenti diversi, anche se non c'è stato molto tempo. Ma a volte non serve molto tempo per passare i concetti".

Come arriva il Venezia? Ci sono novità nel gruppo e dubbi di formazione?

"Abbiamo Nicolussi Caviglia fra i convocati. Non porterà soluzioni differenti come sistema di gioco, perché lo vedo giocare nella mediana a due per cui non cambia molto, ma penso che ci farà gran comodo come soluzione in più a centrocampo. Non rientrerà Pohjanpalo, quasi sicuramente rientrerà la prossima. Fuori anche Bjarkason, Busio, Tessmann e Jajalo. Gli altri sono a disposizione. Ci arriviamo leccandoci le ferite sugli errori, ma con una settimana in più di lavoro. Ci siamo fatti male da soli a Roma e non ce lo possiamo permettere. Dubbi di formazione? Uno ce l'ho, me lo tengo".

Dipende anche dall'esperienza?

"Anche, ma gli errori li fanno anche i giocatori più esperti. Quando regaliamo i gol si fa più fatica a portare a casa il risultato, ma ne siamo consapevoli e vedo i giudizi orientati anche dai risultati".

Torna Idzes: lo vede anche centrale dei 3?

"Può fare tutti i ruoli nella linea a 3. E' eclettico, sveglio, reattivo, dinamico ed ha voglia di migliorarsi. Anche in precampionato l'ho usato in più posizioni".

L'arrivo di Carboni è una bocciatura per Haps?

"Non parlo di mercato, ma sicuramente non ci sono bocciature. Haps è entrato bene anche se sottoporta poteva fare anche meglio, ci tornerà utile a partire dalla Fiorentina, valuterò se farlo giocare dall'inizio".

Pohjanpalo verrà con voi?

"E' importante il capitano, già l'altra volta è venuto con noi senza richieste da parte mia".