DI CARLO, Ieri Pezzella da rosso. Troppo Var e...

All'indomani della sconfitta casalinga contro la Fiorentina, l'allenatore del Chievo Verona Domenico Di Carlo ha parlato ai microfoni di Radio Rai Uno nel corso di "Radio Anch'Io Sport": "Penso che dobbiamo essere oggettivi e propositivi sul VAR: io sono favorevole però deve portare benefici e aiutare l'arbitro. Chi è designato al VAR qualche volta non fa il suo compito, come successo ieri a noi ma anche in altre occasioni in Serie A. Secondo me è un qualcosa che va migliorato. Quello che è successo ieri, sugli episodi, sono importantissimi ai fini del risultato. Dai Mondiali di questa estate è cambiato l'utilizzo del VAR: si usa molto di più e anche in cose piccole. Ieri, io capisco che venga annullato il gol di Giaccherini, ma ha toccato la riga con un tacchetto. Sono molto fiscale nel dire che quello è un gol da annullare perché c'è questo episodio. Però se vediamo questo episodio qui, vado a vedere anche Lafont che si muove molto prima sul rigore parato contro Pellissier. Se si vede tutto, anche queste piccolezze, finisce il calcio. Pezzella poteva anche essere espulso sull'episodio contro Pellissier nel primo tempo visto che era fallo e chiara occasione da gol. Il VAR deve aiutare l'arbitro, non sentirsi protagonista. Voglio dire ai miei giocatori che sono stati fantastici nel loro comportamento perché hanno aiutato l'arbitro nonostante tutti questi episodi. Sono stati bravissimi a livello nervoso. Hanno rispettato tutte le decisioni anche negli errori clamorosi".