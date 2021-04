DE ZERBI, Viola ha qualità. Tornano Berardi e Defrel

Alla vigilia di Sassuolo-Fiorentina, Roberto De Zerbi, tecnico dei neroverdi, ha parlato così in conferenza stampa: "La Fiorentina nell'organico ha giocatori di qualità come Ribery, Vlahovic, Kouamè, AMrabat, Pulgar, Castrovilli e Bonaventura. Hanno un progetto più giovane e diverso dal nostro, ma il fatto che stiano passando un periodo delicato, non vuol dire che non ci sia qualità. Fiorentina attendista? Non significa che non voglia vincere la partita. I viola con Iachini hanno dei principi di gioco chiari e una loro strategia. Noi siamo pronti a giocare contro squadre chiuse e altre che ti pressano alto. Domani rientreranno Berardi e Defrel, non so se dall'inizio o a gara in corso. Perdiamo forse Locatelli perché ha un fastidio e non so cosa mi dirà lo staff. Bourabia lo stiamo recuperando, è un ragazzo importante per noi. Abbiamo la rosa talmente forte e completa che Raspadori, Traore non sono alternative ma sono titolari".