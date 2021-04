DE ZERBI, A Sassuolo sto bene ma andrei all'estero

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi, prossimo avversario della Fiorentina in campionato, ha parlato ai microfoni di Sportitalia. Ecco le sue parole: "In questi anni col Sassuolo abbiamo raggiunto tanti obiettivi, qui sto bene e con il direttore Carnevali abbiamo iniziato a parlare del futuro. Io sono riconoscente, so da dove venivo quando mi hanno preso: bisogna vedesre se vale la pena andare avanti insieme. Io all'estero? Nella mia carriera spero di andarci perché da calciatore mi ha fatto crescere e spero di farla presto anche da tecnico. Prima di lasciare Sassuolo, a meno che non mi caccino, ci deve essere qualcosa di particolare. Se il Sassuolo si stabilizza all'ottavo posto vuol dire che stiamo dando il massimo. Non escludo di poter andar via: dico solo che se prima ci pensavo bene, stavolta per decidere ci perderei tante notti: faccio fatica a lasciare a cuor leggero il Sassuolo. Il ko con il Torino per 3-2? Quando alleni tanti ragazzi giovani può capitare, sono cose che fanno crescere".