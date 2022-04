DE ROON, Dea-Europa? Se non vinciamo corsa chiusa

Il centrocampista dell'Atalanta Marten De Roon ha parlato delle prospettive dei nerazzurri dopo l'eliminazione dall'Europa League; in una intervista all'Eco di Bergamo in pratica dice che per l'Atalanta è obbligatorio vincere per tornare in Europa: "Abbiamo dovuto cambiare il nostro obiettivo, speriamo di ottenere un piazzamento europeo ma non sarò facile. Quella contro il Venezia sarà una partita chiave, loro sono all'ultima chiamata per la salvezza ma se non vinceremo potremo dare quasi per chiuso il nostro percorso verso un posto in Europa", queste le sue parole.