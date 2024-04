DE ROON, Con la Viola doppio record per l'olandese

Fonte: A cura di Pietro Bettarini

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Entrando nel dettaglio della gara di stasera e valutando i possibili protagonisti, spunta un nome "nascosto" tra le fila bergamasche: quello di Marten De Roon. Nonostante la folta scelta di centrocampisti nei nerazzurri, il mediano olandese rimane ancora una delle pedine fondamentali nel gioco di Gasperini: in questa stagione ha collezionato 39 presenze (38 da titolare e una entrando a gara in corso), condite da 5 assist.

A proposito di passaggi vincenti, c'è una statistica che riguarda De Roon contro la Fiorentina: è la squadra contro la quale ha fornito più assist in carriera, ben 3. Non solo, con la presenza di stasera la formazione gigliata diventerebbe la squadra contro la quale il 15 nerazzurro ha giocato più volte in carriera (19).