DANILO, Nel mirino la sfida di domenica con i viola

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenica prossima la Fiorentina affronterà la Juventus che è tornata a lottare per la vetta. Il difensore bianconero Danilo ha già messo nel mirino la partita, dopo aver assistito dagli spalti dello Stadium alla partita con il Verona. Il brasiliano però, scrive la Gazzetta dello Sport, sta infatti bruciando le tappe per recuperare dal problema muscolare alla coscia sinistra accusato in Nazionale. In settimana previsto il rientro in gruppo e dunque l'obiettivo è di essere a disposizione proprio per la sfida con i viola.