D’AVERSA (S. STAMPA), Oggi non siamo stati bravi

Queste le parole di Roberto D’Aversa, tecnico della Sampdoria, nel post partita della gara odierna persa contro la Fiorentina dalla sala stampa dello stadio Artemio Franchi: “Quando in Serie A si commettono degli errori vieni punito: noi siamo partiti bene ma quello che ha determinato è stata la voglia di portare a casa il risultato. La Fiorentina ha avuto più voglia di noi di vincere. Il rammarico è che i viola hanno avuto più determinazione di noi: oggi non siamo stati bravi. Un passo indietro? Nella prima parte di gara abbiamo fatto bene e il rammarico è per aver perso dopo un avvio così. Poche motivazioni? Sicuramente i viola venivano da una sconfitta ed erano più motivati di noi ma non per questo non dovevamo essere altrettanto bravi. I cambi? Un ko a Firenze ci può stare ma solo se i viola ci sono superiori: sotto l’aspetto del possesso sono stati più bravi di noi, mentre nelle occasioni la gara è stata equilibrata. Possiamo avere recriminazioni per l’atteggiamento del primo tempo. I cambi? Chi è entrato ha fatto bene, è normale che ci sono delle assenze. Il duello Colley-Vlahovic? Non sono contento per come è andata: non voglio scaricare la responsabilità però sui singoli. Ripeto, il rammarico è per come ci siamo ritrovati sotto dopo il primo tempo, anche se nei numeri non è sembrato esserci questo divario”.