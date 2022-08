CREMONESE, Sogna un colpo: l'ex Lazio Escalante

INDISCREZIONI DI FV RASMUSSEN, ANDRÀ IN PRESTITO AL FEYENOORD Arriva un nuovo addio in casa viola. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, dopo aver lasciato la tournée viola nella serata di ieri, Jacob Rasmussen è pronto a fare ritorno in Olanda. Il difensore danese, infatti, è ormai ad un... Arriva un nuovo addio in casa viola. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, dopo aver lasciato la tournée viola nella serata di ieri, Jacob Rasmussen è pronto a fare ritorno in Olanda. Il difensore danese, infatti, è ormai ad un... NOTIZIE DI FV LA LUCE IN MEZZO AL BUIO: JOVIC SI SBLOCCA, FIRENZE ASPETTA I SUOI GOL Altro test importante e altra mancata vittoria per la Fiorentina. Ma nel mezzo, spazio anche a qualche nota rincuorante per mister Italiano e i tifosi viola. Betis Siviglia 3, Fiorentina 1. Il punteggio parla chiaro, la squadra gigliata ha steccato (dal punto... Altro test importante e altra mancata vittoria per la Fiorentina. Ma nel mezzo, spazio anche a qualche nota rincuorante per mister Italiano e i tifosi viola. Betis Siviglia 3, Fiorentina 1. Il punteggio parla chiaro, la squadra gigliata ha steccato (dal punto... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 07 agosto 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi