CREMONESE, La probabile formazione con i viola

Manca sempre meno al debutto della Cremonese in Serie A dopo 26 anni di assenza. Domenica 14 agosto la partita del Franchi di Firenze contro la Fiorentina segna l’inizio di un percorso nuovo per la Cremo e per tutti i tifosi grigiorossi. Alvini (anche lui al debutto nel massimo campionato) dovrebbe schierare lo stesso 3-4-1-2 visto in Coppa Italia, con qualche ballottaggio: Bianchetti riprende il posto sul centro-destra in difesa a scapito di Sernicola; Castagnetti recupera dal piccolo problema a una costola, Ghiglione in ballottaggio con Baez a destra. In attacco potrebbe subito esserci la chance dall’inizio per Dessers: è appena arrivato ma ha giocato con continuità in Belgio nelle prime giornate, sta bene e per questo viaggia verso il debutto dal 1′ al fianco del connazionale Okereke. Lo riporta cuoregrigiorosso.com.