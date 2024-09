CORSI, Che soddisfazione il 3-0 degli Allievi al V.Park

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo quattro giornate di campionato, l'Empoli è ancora imbattuto. Tre pareggi e una vittoria, un record per gli azzurri del presidente Fabrizio Corsi, che ha parlato alla Gazzetta dello Sport per fare il punto su questa grande partenza di campionato e non solo: "Siamo partiti bene e abbiamo fatto grandi partite anche contro Roma e Juventus. Mi sono divertito sabato coi bianconeri, ma mi diverto più quando guardo i nostri 2010. Mi arricchisce maggiormente e c'è meno stress.

Una delle soddisfazioni maggiori? Domenica gli Allievi sono andati al Viola Park e hanno vinto 3-0. Anche l'Under 18 ha battuto 3-0 la Fiorentina. La Primavera è un po' deboluccia, ma noi giochiamo col 2007, gli altri col 2005" l'elogio di Corsi al settore giovanile dell'Empoli, uno dei migliori in Italia.