CONTI, Giorni di ritiro non facili però sono serviti. CL...

Andrea Conti ha parlato ai microfoni di DAZN alla vigilia di Fiorentina-Milan: Sui giorni in ritiro: "Diciamo che non sono stati facili. È come stare in casa cinque giorni senza uscire. Però ci sono serviti, ci siamo compattati. Col Bologna era importante la vittoria. Nella stagione ci sono alti e bassi, ma qualche pareggio o sconfitta si sarebbero potuti evitare. Se a inizio anno, qualcuno ci avesse chiesto di firmare per arrivare a questo punto della stagione a giocarci ancora il quarto posto, qualcuno avrebbe firmato". Sulla promessa in caso di Champions: “Se devo fare tanti chilometri a piedi, li faccio volentieri. Fino a DAZN? Va bene. Cosa vuoi che siano 50 chilometri a piedi?”