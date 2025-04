Celje in arrivo a Firenze: ecco il programma degli sloveni

vedi letture

Il Celje sta viaggiando alla volta di Firenze, come mostrano le foto postate su Instagram dal club sloveno. La prima destinazione a Firenze sarà lo stadio Franchi dove alle 18.30 parlerà il tecnico Riera, con un passato da calciatore all'Udinese, insieme ad un giocatore. Alle 19 ci sarà invece la rifinitura della squadra, aperta ai media 15 minuti come da prassi a meno che, come accaduto in altri casi la società non decida di lasciarlo visibile per intero.