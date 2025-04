Celje, che fatica: gli avversari dei viola hanno vinto su rigore in casa al 95'

Non ha dovuto faticare solo la Fiorentina in questa domenica. Anche il Celje, prossimo avversario dei viola in Conference League, ha dovuto sudare le sette camice per avere la meglio sui propri avversari in campionato.

Gli sloveni di Riera - attesi al Franchi giovedì prossimo alle 21 - hanno battuto in rimonta per 2-1 in casa il Mura, squadra che si presentava al cospetto dei campioni sloveni con 12 punti in meno in classifica: il Celje è andato sotto nel punteggio al 5’ per il gol di Antolin e dopo aver sbagliato un rigore al 43’ con Edmilson ha ribaltato la sfida grazie a Seslar (72’) e alla rete a tempo scaduto di Svetlin dagli undici metri (al 95’).