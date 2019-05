CECCONI, Fiorentina forte sulle ripartenze a Bologna

Queste le parole dell'ex allenatore del Bologna Luca Cecconi intervistato dal portale zerocinquantuno.com in vista della sfida tra rossoblù e Fiorentina martedì 21: ''Il problema del Bologna contro i viola sarà la difficoltà che hanno i rossoblù a tirare in porta quando devono fare la partita e comandare il gioco con, quindi, pochi spazi davanti. La Fiorentina sicuramente giocherà aspettando il Bologna per poi ripartire negli spazi. I nostri devono stare attenti, pur cercando di vincere e fare la partita a non scoprirsi troppo. Io giocherei con lo stesso modulo che, come ho detto prima, la squadra ha fatto proprio. Una squadra ha bisogno delle abitudini consolidate che vengono quando si gioca con continuità con la stessa disposizione tattica. Altrimenti si rischia di fare la fine dell'Inter''.