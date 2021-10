CECCARONI, Vlahovic duro da marcare: sa fare tutto

Intervenuto in conferenza stampa, Pietro Ceccaroni del Venezia ha parlato così di Dusan Vlahovic in vista della gara contro la Fiorentina: "Come si marca Vlahovic? Noi abbiamo un ottimo match analyst, ci manda sempre diversi video nel mio caso degli attaccanti. Vlahovic è molto difficile da studiare, sa fare tutto, è un attaccante completo, è tra i più forti in questo momento ed è solo all'inizio della carriera. Dovremo fare un lavoro di squadra come sempre fatto, nei duelli uno contro uno in tante situazioni possiamo essere inferiori, ma se giochiamo di squadra possiamo giocarcela con tutti. Ovvio che dovremo avere un occhio di riguardo per Vlahovic, ma dovremo limitarlo giocando di squadra".