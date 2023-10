CATALDI, Viola forte. Ci sarà da uscire bene dal pressing

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, ai canali ufficiali del club biancoceleste ha parlato così in vista della gara di domani contro la Fiorentina: "Ci aspetta una gara difficile. La Fiorentina è una squadra di valore, forte del lavoro fatto lo scorso anno da un ottimo allenatore come Italiano. Hanno una mentalità offensiva, dovremo uscire bene dal loro pressing per trovare zone di campo a noi favorevoli. Al di là della tattica però, servirà qualcosa di importante a livello di voglia e di impegno per portare a casa tre punti fondamentali per la nostra classifica. Conosciamo il valore della Fiorentina ma anche il nostro".