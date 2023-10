CATALDI, Stasera vittoria importante, dobbiamo risalire

FirenzeViola.it

Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Lazio-Fiorentina. Queste le sue parole:

Questa vittoria ha un peso diverso?

“Era una partita importante. Paghiamo tanto le prime due partite di campionato, avevamo bisogno di questa vittoria per tornare su. In campionato arriviamo da due buone partite contro Atalanta e Sassuolo, purtroppo c’è il passo falso della Champions. Stasera abbiamo dovuto tirare fuori un po’ di unghie per portare a casa la partita”.

Quest’anno i cambi ci sono, magari però si riducono un po’ gli spazi. Da che punto di vista lo dobbiamo guardare?

“Se la Lazio vuole rimanere in alto per tanti anni ci deve essere competitività. I giocatori si devono adattare a questa situazione. È normale che tutti vogliamo giocare, le partite sono tante, ci sarà spazio per tutti. Dobbiamo portare avanti il nome della Lazio non di noi stessi”.

Dal punto di vista mentale, crede che questa Lazio sia più forte di quella delle passate stagioni?

“Lo spero. Penso che ancora sia presto per dirlo. Abbiamo scavalcato lo scalino di inizio anno. La società ha acquistato giocatori importanti e di livello internazionale, penso che ci possano dare una grande mano. Siamo quasi ad un terzo di campionato, dobbiamo recuperare ancora qualche punto, ma penso che questa sia la strada giusta”.

Cosa serve per ritrovare la solidità difensiva di anno scorso?

“Credo che lo scorso anno abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Quest’anno ci è mancata quella voglia di non prendere gol, fare quella corsa in più per aiutare il compagno. Non parlo solo dei difensori, perché si difende in undici e si attacca in undici, è una questione di squadra. Il gol con la qualità che abbiamo, in qualche modo riusciamo a farlo. Penso che ci sia mancata un pizzico di umiltà che dovremo ritrovare il prima possibile. Stasera abbiamo affrontato una squadra molto offensiva, abbiamo avuto la voglia di non prendere gol. Deve essere un punto di partenza per noi”.

Come sta vivendo Immobile questo momento?

“Ciro con noi è sempre lo stesso. Un attaccante che abitua le persone a fare così tanti gol durante l’anno, quando gli manca un po’ il pane quotidiano, è normale che vada un po’ in difficoltà. Lui sa che abbiamo molta fiducia in lui, sa che in qualsiasi momento può contare su di noi e noi possiamo contare su di lui. Ci ripagherà con tanti altri gol”.