CAPITANO TNS, Viola squadra incredibile, giovedì...

© foto di www.imagephotoagency.it

Il capitano del The New Saints Danny Redmond ha commentato così, ai microfoni di BBC Sport Wales, l'imminente match contro i viola: "Questo è il bello del calcio e delle competizioni europee, che ti portano ad affrontare squadre incredibili come la Fiorentina. Adesso andremo a Firenze e ci godremo questa esperienza. Essere capitano? Sono stato fortunato perché è la prima stagione in cui sono il capitano della squadra e giocare in Europa e contro la Fiorentina è incredibile per me e per la mia famiglia. E' una sensazione che mi riempie d'orgoglio"