FirenzeViola.it

Hakan Calhanoglu è tornato ad Appiano Gentile dopo essere uscito infortunato dall'ultima partita della Tuchia. Come riportato da Sky il giocatore farà gli esami strumentali domani, ma lo stop non dovrebbe essere di poco conto: la speranza che filtra dall'Inter è quella di riavere Calhanoglu per la trasferta di Champions League contro il Benfica.