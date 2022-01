CAGLIARI, Mazzarri potrebbe puntare su Kourfalidis

Alla luce della grande emergenza in casa rossoblù, Walter Mazzarri potrebbe dare ancora fiducia ad uno dei giovani più promettenti della sua cantera.

Così come contro la Fiorentina - riporta L'Unione Sarda - potrebbe esserci la prima volta in A per Kourfalidis, classe 2002, capitano della Primavera rossoblù e una delle belle sorprese di Coppa, dove ha giocato titolare contro il Cittadella e il Sassuolo.