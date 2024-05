CAGLIARI, Aperto il settore ospiti ai propri tifosi: le info

FirenzeViola.it

Dopo la decisione della Curva Fiesole della Fiorentina di disertare la trasferta di questa sera a causa delle modalità di organizzazione della partita (LEGGI QUI IL COMUNICATO), il Cagliari per la partita di stasera ha deciso di aprire ai propri tifosi anche il settore ospiti della Unipol Domus Arena per la partita che segnerà il saluto a Claudio Ranieri. Queste le informazioni condivise dal club rossoblu: "Novità importante per i tifosi rossoblù, che per #CagliariFiorentina avranno a disposizione anche il settore ospiti, interamente dedicato a loro. Al via le vendite dalle ore 15.30 su TicketOne".