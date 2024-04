BRUGGE, Jutglà: "Viola tosti ma noi sogniamo la finale"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L’attaccante del Club Brugge, Ferran Jutglà, ha parlato ai canali ufficiali della Uefa dopo aver trascinato la propria squadra in semifinale di Conference League: “Sono molto felice ed emozionato per la nostra qualificazione, ma ora desidero fare di più. Il PAOK voleva segnare il gol che avrebbe ribaltato la situazione, ma la nostra squadra ha mostrato il suo gioco con carattere e personalità, seguendo le indicazioni del nostro staff. Siamo contenti di essere qui, in semifinale, ce lo meritiamo. È molto difficile giocare a questo livello su questo terreno di gioco".

Sul cammino del Club Brugge, ora, c'è la Fiorentina, ultimo ostacolo prima della finale di Atene. Jutglà si esprime così sui viola e non solo: "Sarebbe bellissimo tornare in Grecia per la finale. La Fiorentina però sarà un avversario molto duro e dovremo lottare duramente perché non sarà facile. Sogniamo di arrivare in finale. Siamo molto emozionati per questo... Questa qualificazione va dedicata ai tifosi che sono qui con noi e che ci seguono in ogni trasferta. Se lo meritano e vogliamo avere qualcosa con cui festeggiare con loro alla fine della stagione".