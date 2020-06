BRESCIA, Oggi Balotelli out: domani accertamenti

Domenica di riposo, lunedì anche. Come riporta il sito de Il Giornale di Brescia, Mario Balotelli, che ieri si era presentato al campo di Torbole Casaglia per l'allenamento, ma era stato rimandato a casa dallo staff medico del Brescia Calcio dopo aver sofferto sabato nuovamente di gastroenterite, anche oggi, lunedì, non si allenerà. E a giustificarne l'assenza ci sarebbe un certificato medico della società, che vorrebbe tra l'altro sottoporre il giocatore ad accertamenti probabilmente domani, martedì, per capire il perdurare dell'infezione. Resta quindi il mal di pancia generale tra l'attaccante e la società, a una settimana dalla ripreda del campionato di serie A, che vedrà il Brescia affrontare lunedì al Franchi alle 19.30 la Fiorentina.