BONIFAZI, Conferma di avere il Covid. E domenica...

Kevin Bonifazi, difensore del Bologna e prossimo avversario della Fiorentina, è risultato positivo al Covid-19 nelle scorse ore e a confermarlo è stato lo stesso centrale sul proprio profilo Instagram, con una storia dove ha poi scritto: "Quarantena time". Ovviamente Bonifazi, al pari di altri elementi nella difesa rossoblù, non potrà essere disponibile per la trasferta di domenica a Firenze. Ecco la foto in questione: