BOGA, Ieri sera è stato un ko difficile da spiegare

Jeremie Boga, il migliore del Sassuolo nel ko interno con la Fiorentina, ha parlato in zona mista al termine della gara, commentando così la sconfitta con i viola: "Abbiamo fatto bene nel primo tempo, abbiamo mantenuto il possesso della palla e abbiamo creato occasioni. Nel secondo tempo abbiamo abbassato la pressione e loro hanno preso il sopravvento. Cosa è successo? Difficile da dire, è difficile da spiegare. Dovevamo fare meglio con la palla nel secondo tempo. Se la Fiorentina è sembrata più forte nel possesso palla e a centrocampo? No. In questo caso forse sì, ma dobbiamo lavorare per migliorare. Troppe sconfitte? Abbiamo pochi punti. Dobbiamo vincere 2-3 partite insieme, per dare continuità. Domenica contro il Lecce? Andremo là per provare a vincere, sicuro. Le mie prestazioni? Devo lavorare sempre per dimostrare di essere un titolare e quando ho l'occasione per giocare devo fare gol e assist".