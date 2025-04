Betis, Pellegrini pensa già alla Fiorentina: "Ci attende, vogliamo vincere questa coppa"

Il Betis Siviglia sarà l'avversario della Fiorentina nelle semifinali di Conference League. Gli spagnoli hanno passato il loro quarto di finale in Polonia contro lo Jagiellonia pareggiando per 1-1 dopo aver vinto 2-0 la gara d'andata, e dopo il pari di questa sera il tecnico degli andalusi, Manuel Pellegrini, ha parlato così in conferenza stampa: "Sono molto felice di essere in semifinale, era il nostro obiettivo arrivare il più in alto possibile - riporta Tuttomercatoweb.com -. Nonostante tutte le critiche all’inizio della competizione, siamo andati avanti passo dopo passo e ora siamo in semifinale - ha dichiarato il tecnico -, la prima volta che il club ci arriva e siamo tutti molto contenti. Ora ci aspetta la sfida contro la Fiorentina e cercheremo di arrivare in finale. Siamo stati una squadra matura anche se nel primo tempo forse abbiamo giocato pensando al 2-0 dell’andata. Ma nel secondo tempo abbiamo preso l’iniziativa e loro non si sono avvicinati alla nostra porta fino a quell’errore che abbiamo commesso. Sono contento per la squadra e per i tifosi".

Su come viva il traguardo tagliato: "Non ci penso troppo, non mi preoccupano né le lodi né le critiche. L’allenatore è sempre al centro dell’attenzione quando succede qualcosa, e credo sia giusto così. Sono molto contento di quello che abbiamo fatto durante tutto l’anno, siamo in zona Europa League e in semifinale, e vogliamo risvegliare l’ambizione per arrivare ancora più in alto, anche se inizialmente non era nei piani. La squadra è sempre più forte. Vogliamo vincere questo torneo e raggiungere l’Europa anche tramite il campionato".