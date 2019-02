BEHRAMI, Sono due punti persi: volevamo vincere

L'ex viola Valon Behrami ha parlato della sfida contro la Fiorentina di ieri. Questo il suo intervento: "Dispiace perché meritavamo la vittoria vedendo come si era messa la partita e li considero due punti persi. Il periodo che stiamo attraversando non è dei migliori, vogliamo uscirne, è troppo tempo che non vinciamo. Prima della partita l'allenatore ci ha parlato in spogliatoio e ci ha chiesto di essere gruppo ed è quello che abbiamo fatto. Il nostro atteggiamento ci ha visti remare tutti dalla stessa parte e lottare su ogni pallone. Le parole di Nicola ci sono state davvero di aiuto. Peccato non aver ottenuto la vittoria. Ai tifosi non posso dire niente perché né io né i miei compagni possiamo giudicare. Pagano il biglietto per vederci giocare e noi dobbiamo solo fare il nostro lavoro, rispettando le loro scelte che vengono fatte sempre per il bene dell’Udinese. Amano e tifano la maglia non Behrami o De Paul."