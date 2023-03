BARONI, Firenze è la mia città ma resto tranquillo

FirenzeViola.it

Alla vigilia della partita contro la Fiorentina, l'allenatore del Lecce Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa ai giornalisti presenti, dichiarando: "La Fiorentina è una squadra forte: ha qualità e calciatori importanti, è in netta ascesa, ci aspetta un match molto complicato in uno stadio caldo. La squadra c'è dal punto di vista delle prestazioni e produttivo".

Oudin può essere riproposto a centrocampo?

"Lui ha fatto molto bene quando è stato nel suo ruolo, a volte invece in quella particolare posizione ha un po' faticato. Se vuole trovare spazio, deve essere più attaccante di palloni e non ricettore".

Ha qualche dubbio in vista della partita?

"Ci vorrà intensità fisica e mentale. Per me non è una preoccupazione chi parte e chi subentra: qualche valutazione voglio farla. Ma sono tutti pronti".

E mister Baroni come sta?

"Noi stiamo facendo il campionato che il Lecce doveva fare alla vigilia. Sono sempre sereno e concentrato, assolutamente: ma non solo io, anche il mio staff e tutto l'entourage. Nella vita occorre equilibrio".

Chi sarà il terminale offensivo considerando che da tre partite di fila il Lecce non segna?

"Non ho ancora deciso, ma abbiamo prodotto e questo è importante. Il resto valuteremo".

Mister, cosa vuole dire sul suo ritorno a Firenze?

"La Fiorentina mi ha dato tantissimo: è la mia città, ma al di là di questo voglio rimanere tranquillo. Non contano gli interessi personali, ma le dinamiche del gruppo".

Due trasferte di fila tra Fiorentina ed Empoli: ci sarà un ritiro?

"No, non è previsto, anzi, questa sosta è fondamentale per recuperare le giuste energie mentali. Riprendiamo ad allenarci mercoledì".