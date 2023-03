BARELLA, Si scatena contro i viola: 2 gol e 2 assist

FirenzeViola.it

Nicolò Barella si scatena quando vede viola. Come spiega FcInterNews, il centrocampista dell'Inter ha preso parte a quattro gol contro la Fiorentina in Serie A, realizzando due reti e fornendo altrettanti assist. Numeri che fanno dei gigliati la vittima preferita dell'ex Cagliari: tra tutte le squadre del campionato, infatti, contro nessuna è stato coinvolto in più reti.