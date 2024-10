BANDA, È pronto a tornare titolare contro la Fiorentina

Fonte: CalcioLecce

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

E se Lameck Banda fosse titolare già contro la Fiorentina? L’esterno potrebbe quanto prima ritrovare il campo, dopo un’assenza pesante, che lo stesso Gotti ha ammesso di aver sofferto parecchio. Come riportato dal Nuovo Quotidiano di Puglia.Il giocatore dello Zambia è infatti assente dalla trasferta di fine settembre scorso che vide il Lecce uscire battuto dal Milan a San Siro.

Il perdurare dei problemi fisici al ginocchio (operato lo scorso anno) ha infatti consigliato al club e al ragazzo di fermarsi per sottoporsi ad un ciclo di trattamenti specifici che lo renderanno abile ed arruolato per la gara con la Fiorentina. Un motivo di sollievo per Gotti che, da quando è arrivato in Salento la primavera passata, non ha mai potuto contare al cento per cento sullo zambiano.