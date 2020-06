BALOTELLI, Spaccatura totale: oggi ha avuto libero

TMW scrive dell'ennesimo episodio di una saga interminabile, quella di Mario Balotelli e dei suoi malumori nei confronti del Brescia. Anche oggi l'attaccante non si è allenato a Torbole, dopo i problemi gastrointestinali di ieri. Il calciatore non ha effettuato la seduta di allenamento: a quanto pare è stata la società stessa a concedergli un giorno di riposo dopo i problemi di ieri. Balotelli era intervenuto ieri sui social per spiegare la sua posizione: "Mi sono sempre allenato". Ieri sera il medico lo ha rimandato a casa per problemi gastrointestinali, mentre oggi il club gli ha concesso un giorno di riposo: ormai è spaccatura totale, e le parti sono in attesa di risolvere la questione per vie legali.