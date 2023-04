BALLARDINI, Pensiamo al ritorno: oggi regalato un tempo

A pochi minuti dal fischio finale di Cremonese-Fiorentina, il tecnico dei grigiorossi Davide Ballardini è intervenuto in conferenza stampa per commentare la gara.

La Coppa Italia era l'unica competizione in cui le cose giravano per il resto giusto. Poi l'errore di Buonaiuto ha riportato la realtà di questa stagione...

"Nel primo tempo non siamo stati bravi, volevamo fare una partita per metterli più in difficoltà e fare con furore, arrivare uomo contro uomo in zona di palla, invece abbiamo faticato. Nella ripresa siamo stati bravi perché coprivamo meglio il campo rispetto al pallone e quindi c'erano meno spazi per loro. Buonaiuto e Dessers hanno avuto due situazioni importanti e pericolose. Il primo tempo è finito 2-0, è chiaro che a Firenze possiamo prenderne 3-4, ma vediamo come va il secondo tempo"



A fine partita i tifosi cantavano "Meritiamo di più". Pensa che dal punto di vista dell'atteggiamento abbiano ragione?

"I tifosi meritano più soddisfazione perché perdere così tanto per un pubblico che ti sostiene dal primo all'ultimo secondo e vuole che tu dia tutto... Per me loro meritano più soddisfazione, ma l'impegno c'è ed è straordinariamente alto. Sicuramente meritano più soddisfazioni a livello di risultati per il comportamento che hanno e l'amore che hanno per la propria squadra"

Italiano ha detto che il 4-3-1-2 li ha messi in difficoltà, dove non ha funzionato nel primo tempo?

"Giochiamo in casa e volevamo andare uomo contro uomo e pressare il portatore di palla per andare sui riferimenti, ma noi con i loro tre centrocampisti abbiamo fatto fatica ad accorciarli perché non davano riferimenti e bisognava seguirli a uomo. Li abbiamo persi. Nel secondo tempo invece coprivamo bene le zone del campo con gli avversari e quindi abbiamo fatto meglio perché siamo stati bravi a coprire lo spazio e prendere l'avversario"

Nell'intervallo ha inserito Buonaiuto e Dessers, nonostante Castagnetti avesse fatto una bella prestazione.

"I cambi erano stabiliti per i minuti fatti da Michele contro l'Atalanta e poi bisogna gestire chi fa km per i tanti impegni ravvicinati"

Aiwu è in difficoltà, perché lo ha rischierato? Come mai Pickel esterno?

"Aiwu non è in un buonissimo periodo ma proprio per quello ha giocato di nuovo, è giovane e ha qualità importanti. Comunque a livello di centrali abbiamo fuori Chiriches, Ferrari e Lochoshvili è mancino ed è uscito co i crampi contro l'Atalanta. Pickel è chiaramente un centrocampista, ma ha gamba e inserimento, con la palla non è neanche male quindi può fare benissimo il quarto e il quinto, ma il suo ruolo è più in mezzo al campo come visto nel secondo tempo"

Terracciano ha tenuto in piedi il risultato, quanto recrimina il mancato gol degli attaccanti?

"Io recrimino sul primo tempo, non siamo stati bravi e abbiamo concesso troppo alla Fiorentina. Mi soddisfa il secondo per gioco e occasioni create, poi la Fiorentina è chiaramente fra le squadre che stanno meglio in assoluto. Abbiamo regalato un tempo alla Fiorentina, ora pensiamo al ritorno in cui potremmo prenderne qualcuno in più o fare una bella partita"