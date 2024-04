ATALANTA, Scalvini ancora a parte. Prosegue il recupero

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la grande impresa contro il Liverpool, approdando in semifinale di Europa League, l'Atalanta non si ferma e torna subito al lavoro. Il gruppo nerazzurro, riporta TMW, dopo la serata di festa si è ritrovato nel pomeriggio di oggi a Zingonia per una seduta prevalentemente di scarico per i calciatori impiegati ieri sera al Gewiss Stadium.

Allenamento completo, invece, per coloro che non sono scesi in campo o che hanno accumulato un basso minutaggio. Lavoro individuale, dopo il ciclo di terapie dei giorni scorsi, per Giorgio Scalvini, che prosegue il recupero verso i prossimi impegni della Dea, la quale mercoledì 24 aprile ospita la Fiorentina per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Nella giornata di domani è prevista un'altra seduta pomeridiana.