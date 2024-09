ATALANTA, Quanti nazionali impegnati. Contro i viola...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante ci si trovi in piena pausa per le nazionali, l’attenzione dei tifosi della Fiorentina è già rivolta ai prossimi avversari: l’Atalanta. Domenica 15 settembre, a Bergamo, Palladino è atteso per il suo primo incontro con una delle big del campionato, arrivando nella stessa posizione in campionato del club allenato da Gasperini. Oltre alle indicazioni tattiche, uno dei fattori che potrebbe risultare decisivo sarà senza dubbio la freschezza fisica messa in campo. Da questo punto di vista, potrebbe pesare non poco l’assenza dei giocatori nazionali atalantini durante questa settimana di preparazione al match. Il numero dei giocatori convocati dalle nazionali ammonta a un’intera squadra di calcio, più 2 riserve. Ecco la lista di chi è impegnato attualmente in casa Atalanta:

Raoul Bellanova

Marco Brescianini

Mateo Retegui

Charles De Ketelaere

Berat Djimsiti

Isak Hien

Sead Kolasinac

Mario Pasalic

Lazar Samardzic

Odilon Kossounou

Ademola Lookman

Matteo Ruggeri

Marco Palestra