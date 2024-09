ATALANTA, Pubalgia per Godfrey: pronto Kossounou

FirenzeViola.it

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, Godfrey ha accusato una pubalgia e quindi al suo posto è pronto a fare il suo esordio dal primo minuto Odilon Kossounou, mentre Kolasinac e Djimsiti hanno lavorato parzialmente in gruppo e saranno a disposizione di Gian Piero Gasperini contro i viola.

Per la Dea in porta dovrebbe partire Carnesecchi; in difesa ci saranno Hien, De Roon e Kossounou; sulla fascia destra ballottaggio tra Zappacosta e Bellanova; in mediana pronti Ederson-Pasalic e sulla fascia sinistra Ruggeri. Davanti Brescianini in vantaggio su Samardzic; mentre Retegui e De Ketelaere formeranno la coppia d'attacco.